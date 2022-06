Il centro fa il pieno per la Busker Night, la notte dedicata agli artisti di strada - Foto

Il mix tra clima favorevole, voglia di uscire e interesse per il primo evento popolare in uno spazio pubblico in città dopo il Covid la sera di sabato 11 giugno ha portato molte persone ad animare le vie del centro per ammirare la seconda edizione di «Urka! Busker Night», notte dedicata agli artisti di strada. Un evento organizzato da Pro Loco Bergamo in collaborazione con Distretto Urbano del Commercio (Duc) e il patrocinio e contributo del Comune di Bergamo.