Il Comune assegna 570 mila euro a 150 enti e associazioni di Bergamo - Il dettaglio

Una cifra rilevante a livello di bilancio dell’Amministrazione per questo 2014. Dal 2015, infatti, i contributi si vedono riconoscere un preciso capitolo di bilancio; una scelta che ha riconosciuto centralità e importanza alle iniziative organizzate dai vari enti e ha consentito di incrementare i contributi a favore delle associazioni e degli enti impegnati nella promozione e valorizzazione della città e dei legami sociali.

Nel dettaglio delle delibere approvate, importante, come da tradizione, il capitolo ascritto alla sindaca Carnevali, 132.500 mila euro complessivamente, che vanno all’Associazione Arketipos, BergamoScienza, al Ducato di Piazza Pontida, Festival Pianistico Internazionale Bergamo e Brescia, Oikos, Associazione Nazionale Carabinieri e altri tra enti e associazioni. Clicca qui per la lista nel dettaglio.

Associazioni sportive

128,283 euro vanno invece alle associazioni sportive del territorio, tra le quali spiccano Promoeventi sport, GMS associazione Sportiva dilettantistica, Tennis Club Città dei Mille, Time 4.2, ASD US Nosari - tutti enti che hanno organizzato alcuni degli eventi sportivi più importanti dell’anno come il Giro di Lombardia, la 26° Bgy Airport Granfondo Internazionale – e numerose polisportive e associazioni di quartiere, dall’USD Loreto al Monterosso, dalla Malpensata a San Tomaso passando per Excelsior. Clicca qui per la lista nel dettaglio.

Associazioni e ambiente

Altri 33mila euro vengono destinati ad associazioni che hanno organizzato iniziative e interventi di rilievo in ambito ambientale e di verde pubblico, come il Festival della sostenibilità, BikeUP, Dirama, Bio- domenica, Dispensa sociale e altri ancora. Clicca qui per la lista nel dettaglio.

Associazioni culturali

135,219 mila euro sono invece destinati alle tante associazioni culturali della nostra città: Acli Bergamo, Fondazione Piero Cattaneo, Fondazione Bernareggi, Teatro Prova, Teatro Caverna, Desidera, Il cerchio di gesso sono solo alcuni degli oltre 50 enti a cui vengono riconosciuti contributi a fronte dell’organizzazione quest’anno di iniziative culturali di rilievo. Clicca qui per la lista nel dettaglio.

Associazioni dal valore sociale

Considerevole anche il riconoscimento del valore sociale di molte iniziative di quartiere: 128,283 mila euro vanno infatti a circa 60 tra associazioni ed enti che operano in questo settore, come i Centri di Tutte le Età, diverse parrocchie della città, Auser, Missione Calcutta e tanti altri ancora, meritevoli di costruire coesione sociale e comunità con le loro iniziative su salute, inclusione sul territorio comunale. Clicca qui per la lista nel dettaglio.

Associazioni e attività educative