Il condizionatore arriva dal cielo, maxi autogru in piazza Vecchia - Foto

Operazioni in corso ieri in Città Alta, con due grandi autogru impegnate nella stretta cornice di Piazza Vecchia. Per sostituire l’unità di trattamento dell’aria del teatro Sociale, è stato infatti necessario utilizzare un lungo braccio meccanico. Il condizionatore ha sorvolato la piazza e il tetto di Casa Suardi. L’operazione non è passata inosservata ai tanti che erano presenti in piazza, la cui attenzione è stata attirata dal mezzo d’opera e dal carico sospeso che trasportava.