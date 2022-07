«Il Covid corre, ma pochi i casi gravi». Rizzi: per i fragili il consiglio è fare la 4ª dose

Da qui è passato un pezzo importante dell’apparentemente infinita storia della pandemia. Ondata dopo ondata, il «Papa Giovanni» ha rappresentato un punto di riferimento per guardare attraverso le lenti della scienza l’evoluzione del nuovo virus. Di fronte all’ennesimo rialzo dei contagi, Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive, fotografa un profilo differente dell’ondata: perché i nuovi casi sì galoppano, a maggior ragione perché sottostimati, ma l’impatto a livello clinico resta contenuto. «Per quanto riguarda i casi di malattia Covid, e in particolare casi di persone con polmoniti di qualche gravità tale da indicare il ricovero – specifica Rizzi -, in realtà non ne stiamo praticamente vedendo. Qui in Malattie infettive abbiamo attualmente due moduli attivi (24 posti complessivi, ndr) dedicati a persone con infezione da Sars-Cov-2, ma si tratta di degenti che hanno il tampone positivo e indicazione di ricovero per altri motivi: o una polmonite batterica o una broncopneumopatia cronica, o ancora altre patologie. Il paziente “classico” del 2020, che arriva con malattia da Covid con polmonite e insufficienza respiratoria, non lo vediamo. Arrivano persone fragili, delicate, ma che necessitano di ricovero per altri motivi, e sono persone che possono essere anche clinicamente gravi, per esempio pazienti oncologici».