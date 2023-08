Il dolce della Festa dell’Apparizione: ecco «Cielo Stellato»

Il docle «Cielo Stellato»

Si tratta di una tortina monoporzione pensata per celebrare l’ormai imminente festa e l’occasione del grande spettacolo pirotecnico che, il prossimo 17 agosto, per la prima volta, si terrà non distante dal locale di via Baioni, al Campo Utili. l’appuntamento per tutti alle ore 21, preceduto e seguito dalla presenza, già nel pomeriggio, delle immancabili bancarelle lungo il piccolo Viale che conduce al Santuario.