Il generale Figliuolo a Bergamo: «Dobbiamo essere fieri di essere italiani e avere speranza nel futuro»

È stato un momento carico di emozioni quello vissuto mercoledì pomeriggio nella sala consiliare della Provincia, dove il presidente Pasquale Gandolfi e il Consiglio provinciale hanno ricevuto il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo di Vertice interforze, già commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Il generale Figliuolo, ospite anche all’incontro pubblico di mercoledì sera nell’Aula Magna dell’Università di Bergamo nell’ambito della rassegna della Provincia «Capitale per sempre», è stato ricevuto in via Tasso per una breve visita istituzionale alla presenza delle Autorità civili e militari e dei rappresentanti istituzionali del territorio bergamasco, oltre che dirigenti e funzionari della Provincia con il personale della Protezione civile e della Polizia provinciale.