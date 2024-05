Il «guardiano» del Monte Bianco è un ingegnere brembano

Il cuore è rimasto in Val Brembana, sulle sue montagne. Ma William Boffelli, classe 1993, campione di scialpinismo made in Bergamo, è oggi uno dei «guardiani» del Monte Bianco. Un lavoro ambito e inseguito, ottenuto dopo aver vinto un concorso pubblico. Ma soprattutto una professione, una delle poche, che consente di aprire la porta dell’ufficio e indossare, tempo zero, gli sci. «E difatti, non avrei potuto chiedere di meglio - ammette Boffelli -. Questo lavoro mi consente di mettere a frutto i miei studi, in particolare la specializzazione in rischi ambientali che ho conseguito durante la laurea magistrale, senza dover rinunciare alla mia passione: lo sci alpinismo». Boffelli dallo scorso agosto lavora per la Fondazione Montagna Sicura (Fms), a cui la Regione Valle d’Aosta ha affidato il monitoraggio dei 184 ghiacciai delle Alpi. La sede a Courmayeur, dove ora Boffelli abita.

Sicurezza e prevenzione, controllando i ghiacciai

«Siamo cinque tecnici che si occupano di ghiacciai - spiega - durante tutto l’anno, ma in particolare in estate. Ghiacciai il cui movimento può interessare baite, case, strade. Quindi ci occupiamo di sicurezza e prevenzione. Monitorati speciali sono il seracco Whymper e il ghiacciaio Planpincieux. «Una situazione diversa rispetto alla Lombardia - dice Boffelli - ma pure qui i cambiamenti climatici si fanno sentire: i ghiacciai erano 216, sono scesi a 184». Quello di Boffelli è un nome noto non solo per chi vive in Val Brembana ma anche per chiunque sia un profondo conoscitore dello sci: dal 2015 fino al 2023 William è stato infatti un atleta della Nazionale italiana di sci alpinismo, nazionale con cui ha collezionato premi e riconoscimenti.

Sci alpinismo, una passione di famiglia

William Boffelli sugli sci L’ultimo, arrivato però indossando la maglia dello sci club valdostano Corrado Gex in cui milita dallo scorso anno, è arrivato meno di un mese fa, quando ha vinto il campionato italiano a squadre di sci alpinismo, fra l’altro in casa, al rifugio Calvi, con il trofeo Parravicini. «Ho iniziato ad amare lo sci da piccolissimo, venendo da una famiglia che praticava tutta, a partire da mio nonno, questo sport. Inizialmente mi sono avvicinato allo sci di fondo, poi a 15 anni ho scoperto lo sci alpino, dal quale non mi sono più separato. A tal punto che, quando mi sono laureato e ho iniziato a cercare lavoro, avevo in testa un obiettivo chiaro: trovare un incarico che mi permettesse di fare l’ingegnere con gli sci ai piedi. A Milano e a Bergamo sarebbe stato difficile; oggi lavoro in una sede che sta a 1.400 metri e alle 17, quando varco la porta dell’ufficio, sono già sulla neve pronto per il mio allenamento quotidiano». E mentre la sorella minore di Boffelli, Claudia, porta avanti la tradizione di famiglia collezionando grandi risultati con lo sci club Roncobello, lo stesso che ha dato i natali al fratello, l’ingegnere bergamasco si trova a fare i conti con uno dei temi che più preoccupa non solo l’Italia, ma il mondo.

L’effetto del surriscaldamento globale