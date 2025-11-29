Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025

Il Natale a Bergamo e in provincia - Le mappe interattive

TUTTI GLI APPUNTAMENTI. Per aiutare i lettori a orientarsi tra le tante proposte, abbiamo realizzato due mappe interattive dedicate a tutte le iniziative natalizie in città e in provincia.

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Natale in piazza Vecchia, l’albero davanti alla Biblioteca Mai
Il Natale in piazza Vecchia, l’albero davanti alla Biblioteca Mai
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Tra luci scintillanti e profumi dolci dell’inverno, il Natale torna a portare con sé quella magia antica che ogni anno ci invita a rallentare, a condividere momenti preziosi con la famiglia e con gli amici, a ritrovare il gusto delle piccole cose. Passeggiare tra i mercatini alla ricerca del dono perfetto, lasciarsi conquistare dai sapori delle bancarelle, assistere agli spettacoli di musica, teatro e danza che animano vie e piazze: sono gesti che scaldano il cuore e che rendono questo periodo speciale.

Per i più piccoli, poi, l’attesa si accende già il 13 dicembre, quando arriva Santa Lucia con il suo carico di sogni, campanellini e desideri. È un periodo che a Bergamo ha un sapore unico, capace di trasformare la città in un grande salotto illuminato, dai mercatini di piazzale Alpini al Christmas Market sul Sentierone, dalla ruota panoramica in centro alle installazioni luminose del Christmas Design, dalla tradizionale giostra dei cavalli alla pista di pattinaggio di ChorusLife: le iniziative natalizie in città sono tantissime, adatte a tutte le età e tutti i gusti.

E poi da Città Alta alle valli: non mancano infatti villaggi natalizi, piste di pattinaggio, percorsi luminosi, concerti, presepi artistici, spettacoli e tante altre esperienze che compongono un vero calendario diffuso delle feste. Dai grandi eventi di Clusone all’ormai immancabile mercatino di Castione della Presolana, passando dal ricco programma di Treviglio e dalle tante iniziative sparse tra Brumano, Villa di Serio, Ponteranica, Sedrina, Gromo e molte altre località.

Due mappe interattive

Per aiutare i lettori a orientarsi tra le tante proposte, abbiamo realizzato due mappe interattive dedicate a tutte le iniziative natalizie in città e in provincia. Si tratta di strumenti semplici e immediati: basta cliccare sui vari punti segnalati per scoprire dove e quando si terranno gli eventi, consultare informazioni utili sugli orari e sulle attività previste e, se lo si desidera, accedere direttamente agli articoli di approfondimento pubblicati sul nostro sito.

è possibile segnalare nuovi eventi scrivendo alla nostra redazione via mail a [email protected]

Le mappe sono in costante aggiornamento, così da offrire un quadro sempre attuale delle tante occasioni per vivere l’atmosfera delle feste sul territorio. Invitiamo inoltre lettori, associazioni e amministrazioni a contribuire: è possibile segnalare nuovi eventi scrivendo alla nostra redazione via mail a [email protected]

Da non dimenticare anche il dossier del Natale aggiornato quotidianamente con tutti gli appuntamenti di questo periodo di feste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brumano
Castione della Presolana
Clusone
Treviglio
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
musica
teatro
Tempo libero
Turismo
Giorgia Pollastri
EcoDiBergamo.it
Natale 2025