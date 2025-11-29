Il Natale a Bergamo e in provincia - Le mappe interattive

Tra luci scintillanti e profumi dolci dell’inverno, il Natale torna a portare con sé quella magia antica che ogni anno ci invita a rallentare, a condividere momenti preziosi con la famiglia e con gli amici, a ritrovare il gusto delle piccole cose. Passeggiare tra i mercatini alla ricerca del dono perfetto, lasciarsi conquistare dai sapori delle bancarelle, assistere agli spettacoli di musica, teatro e danza che animano vie e piazze: sono gesti che scaldano il cuore e che rendono questo periodo speciale.

Per i più piccoli, poi, l’attesa si accende già il 13 dicembre, quando arriva Santa Lucia con il suo carico di sogni, campanellini e desideri. È un periodo che a Bergamo ha un sapore unico, capace di trasformare la città in un grande salotto illuminato, dai mercatini di piazzale Alpini al Christmas Market sul Sentierone, dalla ruota panoramica in centro alle installazioni luminose del Christmas Design, dalla tradizionale giostra dei cavalli alla pista di pattinaggio di ChorusLife: le iniziative natalizie in città sono tantissime, adatte a tutte le età e tutti i gusti.

E poi da Città Alta alle valli: non mancano infatti villaggi natalizi, piste di pattinaggio, percorsi luminosi, concerti, presepi artistici, spettacoli e tante altre esperienze che compongono un vero calendario diffuso delle feste. Dai grandi eventi di Clusone all’ormai immancabile mercatino di Castione della Presolana, passando dal ricco programma di Treviglio e dalle tante iniziative sparse tra Brumano, Villa di Serio, Ponteranica, Sedrina, Gromo e molte altre località.

Due mappe interattive

Per aiutare i lettori a orientarsi tra le tante proposte, abbiamo realizzato due mappe interattive dedicate a tutte le iniziative natalizie in città e in provincia. Si tratta di strumenti semplici e immediati: basta cliccare sui vari punti segnalati per scoprire dove e quando si terranno gli eventi, consultare informazioni utili sugli orari e sulle attività previste e, se lo si desidera, accedere direttamente agli articoli di approfondimento pubblicati sul nostro sito.