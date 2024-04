Il parking alla Fara apre il 4 maggio: sulle Mura la rivoluzione della sosta

Aprirà al pubblico tra un mese, sabato 4 maggio, il parking Fara di Città Alta. Da qui, alla data di apertura (slittata, era prevista ad aprile), il Comune prepara i due varchi elettronici di accesso in città bassa, che saranno attivi già dal 29 aprile: quello «storico» di viale Vittorio Emanuele viene spostato a «sud» alla rotonda della galleria Conca d’Oro, facilitando eventuali inversioni di marcia, mentre ne viene posizionato uno nuovo in via Locatelli, all’incrocio con via Brigata Lupi.

Nel frattempo, ieri, è partita la stagione delle chiusure estive serali (oltre che la domenica) in Città Alta, sulle quali la Giunta ha deciso di «non modificare giorni e orari per non creare confusione, dato che l’apertura del parking Fara porta novità e qualche complessità in più – spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni –. Il nuovo parcheggio potrà però favorire nuove chiusure, questo resta un punto di attenzione». Le operazioni propedeutiche all’apertura del silo di via Fara non sono banali, il sistema di accesso a Città Alta cambierà. Durante le chiusure della Ztl si potrà entrare nelle Mura solo se si lascerà l’auto nei tre parcheggi in struttura: parking Fara, parcheggio di via Tre Armi o parcheggio di Porta Sant’Alessandro (il meccanismo è lo stesso della Ztl del centro piacentiniano, con la targa «smarcata» dal parcheggio di via Borfuro).

La mappa della Ztl Il varco in viale Vittorio Emanuele

(Foto di Bedolis)

I nuovi varchi

Ma partiamo dai nuovi varchi e dalle prime modifiche alla viabilità, novità che saranno approntate nei prossimi giorni con ordinanze ad hoc. Spiega l’assessore Zenoni: «La Ztl si allarga a “valle”, includendo un nuovo tratto di viale Vittorio Emanuele e la parte alta di via Locatelli. Stiamo immaginando di attivare i due nuovi varchi dal 29 aprile, ci saranno poi 30 giorni di funzionamento a vuoto e dal 30 maggio dovrebbero iniziare ad essere operativi. I residenti vedranno modificare il loro “status”, da settimana prossima inizieremo un volantinaggio per dare le informazioni». Tecnicamente i residenti di via Locatelli (dall’incrocio con via Brigata Lupi), di viale Vittorio Emanuele (dalla rotonda della Conca d’Oro) e delle due laterali via dei Capodiferro e via Fra Damiano De Zambelli, saranno equiparati ai residenti di Città Alta e Colli: «Chi ha già il permesso di sosta non dovrà fare niente, la possibilità di accedere alla Ztl avverrà in automatico – entra nel merito Zenoni –. Chi non ha il permesso di transito perché lascia l’auto in un garage, dovrà attivarsi per farlo. Lo potranno richiedere i residenti, i domiciliati, tutti quelli che hanno un posto auto in queste strade anche se residenti altrove. La targa dovrà essere registrata». I due nuovi varchi portano due modifiche: il senso di marcia di via Brigata Lupi sarà invertito, sarà possibile svoltare, arrivati davanti al varco di via Locatelli, a sinistra, raggiungendo così viale Vittorio Emanuele per poi girare, volendo, in via Zelasco (dove sarà invertito, anche qui, il senso di marcia) e parcheggiare nei due silo, il San Marco e piazza della Libertà.

Rivoluzione sosta

Nelle prossime settimane il Comune lavorerà alla mutazione delle strisce blu lungo il viale delle Mura che diventeranno gialle, per i residenti. «Modifiche che saranno effettive intorno al 4 maggio, con l’apertura del parcheggio – rileva Zenoni –. L’accesso a Città Alta durante le chiusure sarà possibile se si parcheggerà nelle tre strutture presenti, che saranno tutte “trattate” allo stesso modo, con l’indicazione dei posti disponibili lungo viale Vittorio Emanuele, grazie ad un sistema di infomobilità. Per raggiungere il parcheggio si avranno 30 minuti di tempo, il sistema smarcherà la targa, altrimenti scatterà la multa». Questo durante le chiusure della Ztl, negli altri giorni della settimana l’ingresso a Città Alta resta libero, «sarà possibile portare il proprio figlio a scuola» esemplifica l’assessore che annuncia «una comunicazione ad hoc e una brochure».

La Ztl estiva