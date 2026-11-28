Da martedì 1 dicembre sarà in pensione dopo quasi 24 anni passati in piazza Dante, gli ultimi sette da procuratore aggiunto. «Si chiude un capitolo della mia vita che mi ha dato tanto. Sono nata come avvocato civile, ma il mio desiderio era di fare il magistrato. È stato un lavoro avvincente che ho amato tantissimo e ho avuto la fortuna di essere pagata per farlo», confida Maria Cristina Rota.

La prima ribalta fu nel 2000, da pm della Procura minorile di Milano, per l’omicidio di suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna da tre ragazzine. Cosa ricorda?

«Erano invasate per Marilyn Manson . Pensarono di uccidere un essere puro, perché così avrebbero potuto, nel loro delirio, incontrare Satana».

C’è un caso che in questi 34 anni di magistratura l’ha particolarmente segnata dal punto di vista umano?

«L’omicidio di un bambino di otto anni, Claudio Hoxha, nel 2000 a Mariano Comense. Era il figlio di un stupenda famiglia albanese, rapito da un 17enne e portato in un bosco per un approccio sessuale. Tentò di scappare, fu rincorso e soffocato. Fu trovato dopo tre giorni. Vedere il corpicino di un bambino di 8 anni su un tavolo anatomico fu un’emozione fortissima. E altrettanto lo fu assistere alla scena della madre davanti al corpo del figlio. C’era tutto lo strazio di questa mamma che nei tre giorni in cui Claudio risultava disperso non aveva mangiato né bevuto: si reggeva a malapena. Lei e il marito rimasti sempre sobri, pur in un dolore lancinante. Il 17enne era fragile, veniva da una situazione familiare drammatica, anche se questo non giustifica quello che ha fatto. Mi piacerebbe sapere che non è finito male».

A Bergamo ha dovuto indagare su personaggi di rilievo, come l’allora questore Dino Finolli coinvolto nell’inchiesta sul crac Maxwork. Come è stato bussare in questura con un decreto di perquisizione?

«C’era un po’ di imbarazzo, ma era cosa dovuta. Anche perché non si è andati invano. L’ex questore ha patteggiato, risarcendo anche in via simbolica la polizia di Stato. Andai personalmente, perché l’indagine era in capo alla Gdf e la mia polizia giudiziaria era composta da carabinieri. Entrare in questura da parte di un altro corpo di polizia non è cosa così gradita».

L’indagato principale era Giovanni Cottone, compagno della soubrette Valeria Marini. Che lei sentì come testimone.

«Mi fece una buona impressione, non è la oca che si tende a dipingere. È venuta in Procura molto sobria. E da donna carente in statura, ho apprezzato che lei, alta, si sia presentata con le ballerine e non con il tacco. Nei corridoi c’erano dipendenti che chiedevano selfie».

Altra inchiesta delicata, quella sull’ex direttore del carcere Antonino Porcino.

«Le mele marce vanno eliminate dalle istituzioni».

Lei era a capo del pool che indagava sul Covid. È finito tutto in archiviazione. Ha rimpianti?

«Non sono tipa da rimpianti. Noi ritenevamo configurabile il reato di epidemia colposa per omissione, come poi riconosciuto da una sentenza di Cassazione. Il tribunale dei ministri ha dato un’altra lettura. Volevamo dare risposte ai bergamaschi: cercavamo la verità, non sempre arrivi a trovarla».

Nel giugno 2020 lei e i suoi pm andaste a Palazzo Chigi a sentire l’allora premier Conte. Come andò?

«A Conte lo dissi in modo onesto: “Lei sarà preoccupato, teso, ma anch’io sono tesa”. Del resto eravamo lì a interrogare il presidente del Consiglio, non il bidello di una scuola. Lui comunque non andò in difficoltà davanti alle nostre domande. Il ministro della Sanità Speranza invece era terrorizzato per gli effetti del Covid».

Chi le diede del filo da torcere fu l’ex assessore provinciale Gianpaolo Bellavita.

«Il processo in primo grado si è ripetuto per tre volte, a causa del cambio dei membri del collegio. Un calvario. Poi, la sera stessa della sentenza di Cassazione Bellavita è sparito, fuggito in Romania. L’abbiamo trovato e riportato in Italia. Dove credo sia l’unico a essere in carcere per reati fiscali: il cumulo delle pene è di quasi 20 anni».

È vero che arrivaste al super narcotrafficante Pasquale Locatelli senza sapere chi fosse?

«Sì, per me, con quel cognome, era uno di Almenno. In Italia non aveva precedenti se non per furto d’auto. Io e il maresciallo della Gdf Marcello Barlabà partimmo dai mille chili di hashish sequestrati in via Pilo e, incrociando i tabulati e intercettando telefoni, arrivammo a lui, che era in carcere in Spagna. Fu un agente a svelarci che aveva un sommergibile per trasportare droga dalla Colombia e in Francia fu liberato dopo un conflitto a fuoco con la polizia».

Walter Mapelli, Nicola Preteroti, Adriano Galizzi. Tre colleghi che non ci sono più.

«Walter ha svecchiato la Procura con la sua energia. Nicola era una persona umile e dedita al lavoro in cui eccelleva. Con Adriano ci siamo voluti bene. Anche lui umile e gran lavoratore. Con lui delle indagini parlavamo in dialetto».

Perché non se ne è mai andata da Bergamo?

«Perché è la mia città. Ho fatto domanda da procuratore, ma è stata fatta un’altra scelta. L’avrei fatto solo qui».

Dal 2003 a oggi come è cambiata la criminalità a Bergamo?

«Ora ci sono moltissime truffe agli anziani e online. Sono spariti i vecchi rapinatori. Ma credo che continuino a delinquere in altro modo, perché per le forze dell’ordine non ci sono risorse e i giovani che arrivano hanno esigenze che a volte confliggono con i sacrifici. I malviventi si affinano, imparano leggendo gli atti di indagine, noi siamo costretti a muoverci tra i paletti del codice. Loro viaggiano in Mercedes, noi su una Fiat».

Ventiquattro anni passati in piazza Dante