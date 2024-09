Il sabato tutti a casa, nella Bergamasca la settimana corta è sempre più diffusa

Soluzione che convince

Da una prima rilevazione del servizio Istruzione della Provincia (risalente al maggio scorso), le scuole secondarie di secondo grado statali che la applicano – in toto o soltanto per alcune classi – sono una decina, cui si aggiungono alcune paritarie e numerose istituzioni formative. Da una prima rilevazione del servizio Istruzione della Provincia (risalente al maggio scorso), le scuole secondarie di secondo grado statali che la applicano – in toto o soltanto per alcune classi – sono una decina, cui si aggiungono alcune paritarie e numerose istituzioni formative. Tornando a Treviglio, l’accorciamento della settimana riguarda gli istituti Weil, Oberdan, Archimede e Zenale e Butinone. Oltre alla scuola media Grossi. Applicavano già da anni la settimana corta, invece, altre realtà sul territorio. Non è un caso che la rivoluzione trevigliese abbia coinvolto nello stesso anno le quattro scuole superiori più popolose. Non solo Treviglio, anche a Bergamo, Romano, Nembro e Gazzaniga la soluzione convince. Per ora, gli istituti non hanno riscontrato intoppi o ostacoli nell’attivazione e mantenimento della settimana corta. La riduzione risulta, anzi, apprezzata dagli studenti e dalle famiglie.