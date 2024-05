Il sistema informatico fa le bizze, esasperati i medici di famiglia

«Problemi frequenti»

«Questi problemi accadono con grandissima frequenza – sospira Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo –, eppure in tutto ciò non si vede ancora una soluzione. Leggiamo periodicamente di annunci su nuove app o nuove funzionalità, ma ciò che servirebbe è un sistema informatico effettivamente efficiente. C’erano anche delle risorse del Pnrr su questi temi, ma evidentemente non sono state colte. Questi continui problemi informatici provocano demotivazione tra i medici». «Anche negli ultimi due giorni abbiamo avuto seri problemi col Siss – conferma Ivan Carrara, segretario della Fimmg Bergamo, sindacato dei medici di medicina generale –. Lo abbiamo denunciato molte volte, ma non ci sono stati veri interventi e prese di responsabilità da parte dei referenti della Regione. Questi problemi però mettono in ginocchio la nostra categoria professionale e di conseguenza soprattutto i pazienti».

«Ricette bloccate e pazienti in difficoltà»

Se il Siss è bloccato, «ci troviamo con le ricette bloccate e con i pazienti in difficoltà – spiega Marco Agazzi, presidente dello Snami Bergamo, sindacato dei medici di medicina generale –. Non è un sistema informatico efficiente, i problemi sono troppo frequenti». Sul tema è intervenuto anche Davide Casati, consigliere regionale del Partito democratico: «Se non ricevessimo decine di segnalazioni al giorno da parte di medici esasperati, faremmo davvero fatica a credere che nel 2024 in Lombardia e a Bergamo migliaia di professionisti e di cittadini siano tenuti in scacco da un sistema informatico che continua a non funzionare. Dopo aver depositato interrogazioni e sollecitato la Giunta Fontana e l’assessore Bertolaso a intervenire, speravamo che la situazione migliorasse, invece è sempre peggio. È inammissibile, serve un intervento radicale e risolutivo. Per le vaccinazioni anti-Covid Aria Spa (l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, ndr) si è dimostrata inadeguata e le è stato tolto il servizio. Perché non farlo anche ora?». Dall’assessorato regionale al Welfare, contattato sul tema, ieri non sono arrivate repliche rispetto ai problemi segnalati.