Il sito del Comune di Bergamo è bloccato. «È un attacco hacker»

L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA. Il sito del Comune di Bergamo è bloccato - come altri profili istituzionali di enti pubblici - nel corso della mattinata di lunedì 24 febbraio. Secondo l’Agenzia della sicurezza nazionale è in corso un cyberattacco. «Dati personali al sicuro»