Il trasporto pubblico a corto di fondi: mancano 2,5 milioni per i bus di linea

Il Comune di Bergamo con fondi propri attua potenziamenti mirati dei pullman in città in occasione di eventi particolari, come la «Festa delle luci». La Regione ha aumentato i collegamenti ferroviari tra i due capoluoghi. Ma quello delle Capitali della cultura è un evento di portata anche provinciale, che va oltre le città. E qui, in materia di bus e affini, di «rinforzi» non ne sono arrivati, e pare molto difficile possano spuntarne. Le Agenzie del trasporto pubblico bergamasca e bresciana ci avevano provato: alla fine dello scorso anno hanno sottoposto a Comuni, Province e Regione un programma di aggiunta «puntuale» di corse in estate (dove attualmente il servizio esiste praticamente solo, e poco, nelle valli, mentre in pianura è pressoché sparito) e in alcuni fine settimana. Per tutto il 2023 si parlava di una spesa 5,6 milioni di euro, per i due bacini. Ma quella richiesta è rimasta sostanzialmente lettera morta.