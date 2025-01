Il Vescovo il 1° gennaio: «La pace è l’inizio di un nuovo mondo in cui ci si scopre più uniti»

«Il Papa invita ad ascoltare il grido dei poveri e degli oppressi. Cosa dobbiamo fare noi per non essere complici dell’ oppressione e dello sfruttamento? Abbiamo la possibilità di compiere scelte consapevoli per condividere beni e risorse riconoscendo che quello che abbiamo raggiunto non è solo merito nostro - ha detto mons. Beschi -. La condivisione dei beni deve partire dal perdono di Dio e dal nostro perdono nei confronti del prossimo. Inoltre possiamo scegliere di aver cura del Creato soprattutto per aiutare i poveri e le future generazioni; ed ancora possiamo scegliere la magnanimità per comporre interessi particolari che rischiano di portare a conflitti insanabili».