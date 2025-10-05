Il Vescovo alla manifestazione giubilare: «Vogliamo sperare con tutti e per tutti»

«La speranza oggi è una scelta molto impegnativa - ha detto il Vescovo- non è ingenuità né ottimismo. E se per noi cristiani nasce dalla fede, noi vogliamo sperare con tutti e per tutti». Centinaia di persone si sono riunite a casa «Marina Lerma», che ospita bambini con disabilità complesse anche in condizioni di fine vita. Presenti anche rappresentanti di altre comunità religiose e rappresentanti istituzionali.