Il Vescovo Beschi con 60 dirigenti scolastici in visita all’Eco di Bergamo- Foto/Video

«C’è una parola tra le altre che vi voglio consegnare: sobrietà. Siamo continuamente spinti in direzione di qualcosa che non è sobrio: tutto deve essere forte, grande, invasivo, coinvolgente al massimo. Occorre sobrietà nel bene. Non vuol dire non fare il bene, ma semmai non esibirlo. Occorre parlare del bene, ma parlarne con sobrietà. E bisogna essere sobri anche nella rappresentazione del male».

Queste le parole rivolte dal Vescovo Beschi nella mattinata di venerdì 6 dicembre agli oltre 60 dirigenti scolastici bergamaschi in visita alla sede de «L’Eco di Bergamo». I presidi delle scuole bergamasche sono stati accompagnati in un tour dei tre settori della comunicazione del gruppo editoriale «Sesaab» – redazione, tv e radio, Mediacenter –, guidato dal direttore del quotidiano, Alberto Ceresoli, dal direttore di rete di Bergamo Tv Sergio Villa e, per il Mediacenter, da Paolo Ferrari.

