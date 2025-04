Il Vescovo Francesco: «Vegliare significa custodire la verità»

«Vegliare significa custodire la verità»

Con profonda tristezza ha espresso il dolore della Diocesi che in queste ore veglia per la morte, nella giornata di sabato 19 aprile, di un suo sacerdote, don Paolo Polesana. «La Veglia pasquale che celebriamo possa diventare una luce che accompagna tutte le nostre veglie». Il Vescovo ha richiamato il Vangelo prima proclamato e il giungere delle donne al sepolcro. «Gli apostoli si sono addormentati, le donne no. La loro coscienza non si è addormentata perché era alimentata dal sentimento della compassione che è una passione senza limiti che condivide la sofferenza dell’altro. La nostra coscienza dorme quando siamo indifferenti e non ci curiamo dell’altro». Ha invitato ad «accogliere e gustare la sorpresa di quell’annuncio che proclama che Gesù è risorto». «Vegliare – ha proseguito il Vescovo – significa cercare e custodire la verità, non solo dei fatti, ma soprattutto della vita».