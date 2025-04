Il Vescovo: «L’ulivo che teniamo fra le mani indica il nostro desiderio di seguire Gesù»

Dalla chiesa di San Pancrazio in Città Alta la processione dei fedeli con i rametti d’ulivo in mano ha raggiunto la Cattedrale dove il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Domenica delle Palme il 13 aprile. «L’ulivo che teniamo fra le mani indica il nostro desiderio di seguire Gesù, di ascoltare la sua Parola e metterla in pratica. Lo porteremo nelle nostre case e questo esprime la nostra disponibilità ad accogliere Gesù nella nostra vita» ha dichiarato il Vescovo di Bergamo.