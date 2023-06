Il volontariato invecchia, la fuga degli under 35

Giovani e volontariato. Un rapporto che in provincia è ancora solido, ma che, in qualche misura, perde parte della sua vivacità. Lo dicono i numeri sia a livello nazionale che locale, ma lo ribadiscono anche gli addetti ai lavori del Terzo settore. «Si può parlare di volontariato “liquido” – sintetizza Oscar Bianchi, presidente provinciale del Csv Bergamo –, su cui dobbiamo interrogarci per comprendere come intercettare i giovani, come comunicare con loro e coinvolgerli».