Illumina, lo spettacolo dello Zecchino d’Oro e Jacobs: gli eventi per Santa Lucia in ospedale

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’attesa di Santa Lucia diventa un momento di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie con una ricca serie di iniziative pensate per portare luce e serenità in tutti i reparti pediatrici. Venerdì 12 dicembre, grazie all’impegno di Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale), Santa Lucia inizierà il suo percorso tra i reparti pediatrici fino alla Terapia intensiva pediatrica, accompagnata da due angioletti e da musica che attraverserà i corridoi dell’ospedale. Poi, la Santa raggiungerà i bambini ricoverati, portando doni e gioia in una giornata attesa da tutti. La sera, l’associazione Amici della Pediatria proseguirà la tradizione distribuendo doni all’esterno delle porte dei piccoli in cura in Pediatria, Oncologia, Trapianti, Cardio e Terapia intensiva pediatrica.

Lo Zecchino d’Oro in concerto

E sempre venerdì 12 dicembre il gruppo Grizzly offrirà giochi ai bambini ricoverati nelle chirurgie pediatriche, lasciando i regali davanti alle stanze per rispettare la tranquillità dei degenti. Le iniziative continuano anche il 13 mattina, quando gli Amici della Pediatria, nel giorno di Santa Lucia, dedicheranno una consegna speciale al Pronto soccorso pediatrico, mentre alle 16 l’ospedale, nell’auditorium Parenzan, ospiterà «Illumina», uno spettacolo, promosso e co-organizzato dal Club41 Bergamo, realizzato con lo Zecchino d’Oro, per celebrare i 35 anni di Amici della Pediatria. Mimì e Nartico, i giovani talent dello Zecchino d’Oro, saranno di scena insieme alla presidente degli Amici della Pediatria, Milena Lazzaroni, per presentare un pomeriggio fra musica e cartoni animati. Il ricavato delle donazioni raccolte in occasione dello spettacolo sarà devoluto al progetto d’ospitalità «Le Casette» che accoglie ed ospita le famiglie dei bambini in cura all’Ospedale di Bergamo. «Trentacinque anni di luce donata a bambini, ragazzi e famiglie. Continuiamo a illuminare insieme il cammino di chi ne ha più bisogno», commenta Lazzaroni.

