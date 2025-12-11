Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025
Illumina, lo spettacolo dello Zecchino d’Oro e Jacobs: gli eventi per Santa Lucia in ospedale
L’EVENTO. Per celebrare 35 anni di Amici della Pediatria, sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si terrà presso l’Auditorium Parenzan dell’Ospedale di Bergamo un evento unico e pieno di musica, sorrisi e magia. «Illumina» sarà un pomeriggio speciale con le note dello Zecchino d’Oro.
All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’attesa di Santa Lucia diventa un momento di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie con una ricca serie di iniziative pensate per portare luce e serenità in tutti i reparti pediatrici. Venerdì 12 dicembre, grazie all’impegno di Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale), Santa Lucia inizierà il suo percorso tra i reparti pediatrici fino alla Terapia intensiva pediatrica, accompagnata da due angioletti e da musica che attraverserà i corridoi dell’ospedale. Poi, la Santa raggiungerà i bambini ricoverati, portando doni e gioia in una giornata attesa da tutti. La sera, l’associazione Amici della Pediatria proseguirà la tradizione distribuendo doni all’esterno delle porte dei piccoli in cura in Pediatria, Oncologia, Trapianti, Cardio e Terapia intensiva pediatrica.
Lo Zecchino d’Oro in concerto
E sempre venerdì 12 dicembre il gruppo Grizzly offrirà giochi ai bambini ricoverati nelle chirurgie pediatriche, lasciando i regali davanti alle stanze per rispettare la tranquillità dei degenti. Le iniziative continuano anche il 13 mattina, quando gli Amici della Pediatria, nel giorno di Santa Lucia, dedicheranno una consegna speciale al Pronto soccorso pediatrico, mentre alle 16 l’ospedale, nell’auditorium Parenzan, ospiterà «Illumina», uno spettacolo, promosso e co-organizzato dal Club41 Bergamo, realizzato con lo Zecchino d’Oro, per celebrare i 35 anni di Amici della Pediatria. Mimì e Nartico, i giovani talent dello Zecchino d’Oro, saranno di scena insieme alla presidente degli Amici della Pediatria, Milena Lazzaroni, per presentare un pomeriggio fra musica e cartoni animati. Il ricavato delle donazioni raccolte in occasione dello spettacolo sarà devoluto al progetto d’ospitalità «Le Casette» che accoglie ed ospita le famiglie dei bambini in cura all’Ospedale di Bergamo. «Trentacinque anni di luce donata a bambini, ragazzi e famiglie. Continuiamo a illuminare insieme il cammino di chi ne ha più bisogno», commenta Lazzaroni.
La medaglia d’oro Marcell Jacobs
«Da 35 anni questa associazione rappresenta una presenza preziosa nei nostri reparti pediatrici portando ogni giorno vicinanza, ascolto e momenti di serenità ai bambini e alle loro famiglie», dice Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Il 14 dicembre sarà ancora Abio a dare movimento alla festa con i Pota Bikers che raggiungeranno i reparti pediatrici, portando la loro energia e contribuendo a creare un clima di sorpresa e allegria. Accanto agli incontri e ai doni, un ruolo importante è affidato alle decorazioni natalizie, che trasformano gli spazi dell’ospedale grazie all’allestimento di alberi, presepi e addobbi da parte degli Amici della Pediatria, dell’Orizzonte di Lorenzo e di Abio. Per celebrare Santa Lucia il 12 dicembre si aspetta anche un ospite speciale, la medaglia d’oro olimpica Marcell Jacobs.
