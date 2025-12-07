Immacolata con il sole: le previsioni a Bergamo e provincia

Sarà un lunedì 8 dicembre illuminato dal sole. In città come in pianura, dove però non mancherà la nebbia, sempre complessa da pronosticare, e anche nelle valli, dove il bel tempo potrà regalare una splendida giornata sulla neve nei tanti comprensori già aperti in provincia di Bergamo.

In montagna temperature sotto zero nella notte, ma che possono raggiungere anche i 6 gradi nel corso del pomeriggio. In città e pianura minime - notturne - intorno ai 3 gradi e massime fino a 12, grazie - appunto - al sole che splenderà per tutta la giornata.

Bel tempo in settimana

E il sole continuerà a splendere anche nei prossimi giorni su Bergamo e provincia. Al di là della nebbia, che con le temperature del periodo potrebbe colpire la pianura come la città, anche la seconda settimana d’Avvento sarà segnata dal bel tempo.