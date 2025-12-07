Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Immacolata con il sole: le previsioni a Bergamo e provincia

METEO. In pianura attenzione alla nebbia. Il bel tempo proseguirà per tutta la settimana.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Sarà un lunedì 8 dicembre illuminato dal sole. In città come in pianura, dove però non mancherà la nebbia, sempre complessa da pronosticare, e anche nelle valli, dove il bel tempo potrà regalare una splendida giornata sulla neve nei tanti comprensori già aperti in provincia di Bergamo.

In montagna temperature sotto zero nella notte, ma che possono raggiungere anche i 6 gradi nel corso del pomeriggio. In città e pianura minime - notturne - intorno ai 3 gradi e massime fino a 12, grazie - appunto - al sole che splenderà per tutta la giornata.

Bel tempo in settimana

E il sole continuerà a splendere anche nei prossimi giorni su Bergamo e provincia. Al di là della nebbia, che con le temperature del periodo potrebbe colpire la pianura come la città, anche la seconda settimana d’Avvento sarà segnata dal bel tempo.

