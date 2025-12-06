Immacolata, in Basilica Messa col Vescovo e musica sacra

Per i canti del proprio avremo invece l’«Introito: Gaudens gaudebo», nella versione gregoriana, mentre l’Offertorio e il Communio saranno del compositore emiliano Giovanni Battista Crivelli (1590-1652), ventinovesimo maestro di cappella della basilica (dal 1642 al 1648). Alle ore 12.15 la Santa Messa verrà celebrata dal Priore don Gilberto Sessantini. La giornata liturgica si chiuderà alle ore 17 con il canto del Vespro solenne.

Il servizio musicale sarà svolto dalla Cappella musicale della Basilica, diretta dal maestro Cristian Gentilini e accompagnata dall’organista Luigi Panzeri. Il programma musicale è dedicato al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). I Secondi Vespri solenni, arricchiti dall’esecuzione dell’inno «Ave Maris stella» di Lorenzo Perosi e del «Magnificat» di Giovan Battista Martini. Le opere di Martini fanno parte di una raccolta di 40 «Magnificat», frutto di un intenso lavoro di ricerca e trascrizione curato dai maestri Cristian Gentilini, Pier Paolo Scattolin e Luigi Di Tullio. La raccolta, pubblicata recentemente nella prestigiosa collana «Corpus Musicum Franciscanum» del Centro Studi Antoniani di Padova, rappresenta un importante contributo alla riscoperta del repertorio sacro italiano del XVIII secolo.