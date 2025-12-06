Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Immacolata, in Basilica Messa col Vescovo e musica sacra

LA SOLENNITA’. Lunedì 8 alle 11, poi altre due funzioni alle 12,15 e alle 17. Il programma dei canti a cura della Cappella musicale.

Laura Arrighetti
Laura Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Vescovo Francesco Beschi
Il Vescovo Francesco Beschi

La solennità dell’Immacolata Concezione di Maria verrà celebrata in modo particolare nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove la Messa delle 11 sarà presieduta dal Vescovo Francesco Beschi e concelebrata dal Capitolo Cattedrale, alla presenza delle autorità civiche. Durante la Santa Messa gli otto solisti della Cappella musicale proporranno la «Missa de Beata Virgine del Princeps musicæ», capolavoro contrappuntistico a quattro voci costruito sul tema gregoriano della «Missa Cum Iubilo (In solemnitatibus et festis B.M.V.)».

Per i canti del proprio avremo invece l’«Introito: Gaudens gaudebo», nella versione gregoriana, mentre l’Offertorio e il Communio saranno del compositore emiliano Giovanni Battista Crivelli (1590-1652), ventinovesimo maestro di cappella della basilica (dal 1642 al 1648). Alle ore 12.15 la Santa Messa verrà celebrata dal Priore don Gilberto Sessantini. La giornata liturgica si chiuderà alle ore 17 con il canto del Vespro solenne.

Il programma musicale è dedicato al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Il servizio musicale sarà svolto dalla Cappella musicale della Basilica, diretta dal maestro Cristian Gentilini e accompagnata dall’organista Luigi Panzeri. Il programma musicale è dedicato al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). I Secondi Vespri solenni, arricchiti dall’esecuzione dell’inno «Ave Maris stella» di Lorenzo Perosi e del «Magnificat» di Giovan Battista Martini. Le opere di Martini fanno parte di una raccolta di 40 «Magnificat», frutto di un intenso lavoro di ricerca e trascrizione curato dai maestri Cristian Gentilini, Pier Paolo Scattolin e Luigi Di Tullio. La raccolta, pubblicata recentemente nella prestigiosa collana «Corpus Musicum Franciscanum» del Centro Studi Antoniani di Padova, rappresenta un importante contributo alla riscoperta del repertorio sacro italiano del XVIII secolo.

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore il percorso in preparazione al Natale continua con la predicazione alle Messe domenicali di Avvento, affidata a fra’ Matteo Stefanoni, Cappuccino del convento di Borgo Palazzo. La predicazione verterà sul tema «La speranza dell’Avvento, la Grazia del Giubileo» e introdurrà alla celebrazione giubilare che il 21 dicembre, ultima domenica di Avvento, la comunità liturgica della Basilica vivrà con il pellegrinaggio alla Cattedrale: una solenne liturgia che inizierà alle 11 in Basilica dove si terrà la Liturgia della parola e poi processionalmente ci si recherà in Cattedrale per la Liturgia eucaristica.

