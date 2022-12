Immobili, il mercato tiene: vendite su del 10% in 6 mesi e prezzi boom per il «nuovo»

Casa dolce casa. Soprattutto se si pensa a un bene reale. Al termine di un anno, a dir poco, pieno di brutte sorprese e di incertezze, i l mercato immobiliare della nostra provincia conferma l’andamento positivo inaugurato già nel 2021, anno della riscossa sull’emergenza pandemica. «La casa si conferma come un bene reale, un rifugio sicuro per i propri risparmi soprattutto adesso con l’aumento dell’inflazione – dichiara Gianfederico Belotti, direttore responsabile di ValoreCasa&Terreni, la pubblicazione dedicata da 15 anni al settore immobiliare in edicola da sabato 17 dicembre in abbinamento con il nostro quotidiano -. I beni reali seguono mediamente l’inflazione e il mercato immobiliare non può che giovarsene. L’aumento generale dei prezzi – ribadisce Belotti - è di fatto una protezione dal tasso inflattivo e dalla recessione e questo rende le case ancor più solide, rafforzandone il concetto di primario bene rifugio. Soprattutto nella nostra provincia, l’abitazione rimane un bene e un investimento e il suo acquisto suscita sempre emozioni, perché è il vero contenitore dei nostri affetti ».