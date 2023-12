Imu, ultima chiamata: lunedì 18 dicembre la scadenza, pagamenti online più veloci

Cadendo l’ultimo giorno utile il sabato, slitta di due giorni, ma tant’è: entro lunedì 18 dicembre si dovrà pagare l’Imu. I proprietari di immobili, esclusa la prima casa a meno che sia di «lusso», tenuti al versamento sono circa 34.600 in città, per un gettito complessivo di circa 46,5 milioni di euro, questa la cifra attesa nelle casse comunali, in linea con lo scorso anno. Con la prima rata versata lo scorso giugno, il Comune di Bergamo dovrebbe aver già riscosso circa 23 milioni di euro, ne sono quindi attesi altrettanti con il saldo (al netto di chi ha optato per un’unica soluzione e quindi ha già pagato a giugno). E mentre gli uffici Tributi sono pronti a rispondere a eventuali richieste ([email protected], 035399002), l’assessorato all’Innovazione lavora per rendere più semplice il pagamento online con un aggiornamento dell’attuale strumento «Linkmate», grazie ai fondi arrivati con il Pnrr.