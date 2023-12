In A4 un nuovo strumento 3D per controllare i mezzi pesanti

Sul tratto Milano-Bergamo in A4, al punto di controllo dedicato ai trasporti eccezionali e ai mezzi pesanti della barriera di Milano Est, Autostrade per l’Italia si servirà di un nuovo strumento di verifica. Si tratta di un laser con scansione 3D e sistema di pesatura statico che identificheranno la massa e il volume dei mezzi.

Alla barriera di Milano Est direzione Torino, transitano ogni anno circa 6.000 trasporti eccezionali e oltre 2 milioni di mezzi pesanti. La Direzione 2° tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha scelto, di concerto con la polizia stradale, di installare in quest’area un sistema di pesatura statica dei mezzi dotato di laser scanner che ne rilevano la massa complessiva e dei singoli assi, oltre a effettuare una scansione dimensionale sulla sagoma dei mezzi pesanti in transito.