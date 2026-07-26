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Cronaca / Bergamo Città Domenica 26 Luglio 2026

In aumento le guide turistiche abusive: polizia locale a lezione per scovarle

SICUREZZA. Accordo tra Comune e Confesercenti, che martedì terrà il primo incontro al comando. Savà: «Fenomeno che genera concorrenza sleale». Angeloni: «Proteggiamo i professionisti».

Lettura 2 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
In aumento le guide turistiche abusive: polizia locale a lezione per scovarle
Un gruppo di turisti accompagnati, al centro, da una guida ufficiale durante un tour in Città Alta

Il caso più eclatante risale al marzo di tre anni fa, quando una professoressa di arte in pensione venne multata dalla polizia locale mentre illustrava i monumenti di Città Alta a un gruppo di soci di un ente del terzo settore: rimediò duemila euro di sanzione, ma la multa venne poi archiviata perché l’ex prof stava accompagnando il gruppo a titolo volontario e gratuito.

Una divulgazione dunque di natura culturale e non una prestazione professionale, che spetta invece soltanto alle guide turistiche autorizzate. Di casi di guide abusive in Città Alta la polizia locale ne pizzica due o tre l’anno: tuttavia il fenomeno esiste ed è in crescita, tanto da spingere il Comune di Bergamo e Federagit Bergamo, ovvero l’associazione di categoria di Confesercenti che rappresenta e tutela i professionisti del turismo culturale, a organizzare un corso di formazione rivolto agli operatori della polizia locale e pensato proprio per contrastare l’abusivismo nelle professioni turistiche. Il primo incontro è in programma per dopodomani, martedì, al comando di via Coghetti. Un’iniziativa frutto della disponibilità della comandante Monica Porta e del vice commissario Alberto Battista sulla necessità di fornire agli agenti strumenti precisi per riconoscere e gestire le situazioni di irregolarità.

Le linee guida del corso

Il corso sarà condotto da Barbara Savà, guida turistica, referente nazionale Lombardia e membro del Consiglio nazionale Federagit Confesercenti. «Questo percorso è stato fortemente voluto dalle guide turistiche di Federagit, che da tempo segnalano il crescente fenomeno dell’esercizio abusivo della professione, divenuto particolarmente evidente con l’aumento dell’attrattività turistica di Bergamo – spiega Savà –. L’abusivismo rappresenta infatti un danno sotto molteplici aspetti: oltre a costituire una forma di concorrenza sleale nei confronti delle guide regolarmente abilitate e che hanno sostenuto un percorso di formazione e un esame di abilitazione, rischia di compromettere la qualità dell’offerta turistica e l’immagine stessa della città. La figura della guida turistica svolge infatti un ruolo fondamentale nella valorizzazione e nella corretta divulgazione del patrimonio storico, artistico e culturale».

Il programma prevede approfondimenti sugli aspetti normativi e sull’Elenco nazionale delle guide turistiche, oltre che sul ruolo dei Comuni nei controlli e nelle sanzioni degli abusivi. Ma soprattutto durante il corso gli agenti saranno informati in merito alla legge 190 del 2023 che regolamenta il settore: legge recente – è entrata in vigore nel ’24 – e che è andata a sanare anni di vuoto legislativo che avevano generato incertezze e difficoltà nei controlli e nelle sanzioni. Il secondo incontro si terrà poi il 1° settembre.

Al termine, gli agenti saranno in grado di individuare correttamente le guide abusive, verificare l’abilitazione professionale e individuare eventuali responsabilità degli intermediari, garantendo controlli più efficaci e coerenti con la normativa. «La sicurezza e il rispetto della legalità in una città passano anche attraverso la tutela del lavoro trasparente e della qualità dei servizi offerti a chi la visita – rileva l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni –. Bergamo sta vivendo una stagione straordinaria di attrattività turistica: difendere questo patrimonio significa anche proteggere i professionisti abilitati che ogni giorno raccontano la storia e la bellezza della nostra città con competenza e passione». Gli fa eco la comandante della polizia locale, Monica Porta: «Con questo corso aumentiamo in modo significativo il numero degli operatori formati e pronti a intervenire sul territorio. Potenziare la squadra sul campo significa contrastare con decisione l’abusivismo, tutelare le guide abilitate e garantire ai visitatori della città un servizio trasparente e di qualità».

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