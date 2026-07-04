In auto hashish e cocaina: arrestato dalla Polizia locale in via Correnti a Bergamo
L’OPERAZIONE. Alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La Polizia locale di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze ai fini di spaccio. Intorno alle 20 di venerdì 3 luglio, una pattuglia ha notato un’autovettura che, alla vista degli agenti, ha accelerato nel tentativo di eludere un eventuale controllo, ma gli operatori sono riusciti a fermarlo per gli accertamenti di rito.
Il conducente, spiega il Comune in una nota, ha mostrato fin da subito nervosismo e gli agenti hanno approfondito il controllo ispezionando due barattoli di vetro trovati all’interno di un sacchetto: al loro interno erano nascosti numerosi involucri termosaldati contenenti sostanza in cristalli, identificata successivamente come cocaina.
Con l’unità cinofila
L’uomo è stato condotto al Comando di via Coghetti e sottoposto a un controllo più approfondito con l’unità cinofila, che ha permesso di scoprire nell’auto una dose di cocaina di circa 0,7 grammi e un pezzo di hashish di oltre 8 grammi. Stupefacente che, sommato a quello trovato in precedenza, sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 16mila euro.
Nel corso degli accertamenti, l’uomo è risultato privo di fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, oltre ad avere precedenti specifici a proprio carico. L’auto utilizzata è stata sottoposta a sequestro. A seguito del rito direttissimo di sabato 4 luglio, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora a Bergamo e provincia e il nulla osta all’espulsione.
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