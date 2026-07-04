In auto hashish e cocaina: arrestato dalla Polizia locale in via Correnti a Bergamo

La Polizia locale di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze ai fini di spaccio. Intorno alle 20 di venerdì 3 luglio, una pattuglia ha notato un’autovettura che, alla vista degli agenti, ha accelerato nel tentativo di eludere un eventuale controllo, ma gli operatori sono riusciti a fermarlo per gli accertamenti di rito.

Il conducente, spiega il Comune in una nota, ha mostrato fin da subito nervosismo e gli agenti hanno approfondito il controllo ispezionando due barattoli di vetro trovati all’interno di un sacchetto: al loro interno erano nascosti numerosi involucri termosaldati contenenti sostanza in cristalli, identificata successivamente come cocaina.

Con l’unità cinofila

L’uomo è stato condotto al Comando di via Coghetti e sottoposto a un controllo più approfondito con l’unità cinofila, che ha permesso di scoprire nell’auto una dose di cocaina di circa 0,7 grammi e un pezzo di hashish di oltre 8 grammi. Stupefacente che, sommato a quello trovato in precedenza, sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 16mila euro.