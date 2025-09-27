Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Settembre 2025

«In Bulgaria monsignor Roncalli ha imparato ad esercitare la pazienza»

IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Nella capitale Sofia la prima tappa dell’itinerario proposto dall’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia viaggi Ovet. Monsignor Pelucchi nell’omelia: «La pazienza non è rassegnazione, ma la virtù della pietra». L’incontro con il missionario bergamasco padre Cortesi.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
I pellegrini bergamaschi a Sofia con la statua di Papa Giovanni XXIII
I pellegrini bergamaschi a Sofia con la statua di Papa Giovanni XXIII

«Nei suoi nove anni in terra bulgara, dal 1925 al 1934, Roncalli ha imparato ad esercitare la pazienza, nei rapporti con i cattolici, con gli ortodossi, con il governo. La pazienza non è rassegnazione ma la virtù della pietra, che non si modifica anche se viene calpestata. La pazienza è la capacità di attendere anche a lungo che si faccia la volontà di Dio». Monsignor Davide Pelucchi, Vicario generale della Diocesi di Bergamo, ha scelto proprio «la pazienza» come prima parola chiave da proporre ai circa cento pellegrini che tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre sono giunti in Bulgaria per il pellegrinaggio diocesano sulle orme di monsignor Angelo Roncalli, nel centenario dell’ordinazione episcopale (19 marzo 1925) e dell’arrivo in terra bulgara (aprile 1925) come visitatore apostolico.

Alcuni pellegrini davanti alla cattedrale Nevskij
Alcuni pellegrini davanti alla cattedrale Nevskij
Don Della Giovanna, padre Cortesi e monsignor Pelucchi
Don Della Giovanna, padre Cortesi e monsignor Pelucchi

Il pellegrinaggio in Bulgaria

L’itinerario proposto dall’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi (presente il direttore don Luca Della Giovanna) e dall’agenzia viaggi Ovet (presente il referente dei viaggi di gruppo, Paolo Morosini) ha preso il via da Sofia, la capitale, dove venerdì 26 settembre i partecipanti hanno visitato alcuni luoghi significativi, come la nunziatura apostolica, le case del futuro Papa Giovanni XXIII e la cattedrale ortodossa Alexander Nevskij, per poi partecipare alla Santa Messa nella concattredale di San Giuseppe, dove c’è una statua del Papa Buono di Sotto il Monte. «In Bulgaria monsignor Roncalli ha imparato a nutrire, rafforzare e accrescere tre stili di vita: la pazienza, la bontà e il coraggio - ha spiegato monsignor Pelucchi nell’omelia -. Tre temi che declineremo nelle varie celebrazioni di questo pellegrinaggio. A partire dalla pazienza, che siamo tutti chiamati ad esercitare, in famiglia, nel lavoro, nel quotidiano, senza dare scadenze al Signore».

La Santa Messa
La Santa Messa
La visita in nunziatura
La visita in nunziatura

A Sofia i pellegrini hanno incontrato il missionario passionista bergamasco padre Paolo Cortesi, di Carobbio, in Bulgaria dal 2010, il quale ha spiegato che «in questa terra al confine tra oriente e occidente, tra cattolici ed ortodossi, monsignor Roncalli ha respirato alcuni valori che hanno portato al Concilio Vaticano II, come ecumenismo, unità dei cristiani, dialogo tra popoli ed apertura al mondo». Sabato 27 settembre tappa a Plovdiv e al monastero di Backovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
politica interna
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Dialogo interreligioso
ecumenismo
Angelo Roncalli
Davide Pelucchi
Luca Della Giovanna
Paolo Morosini
Davide Amato
diocesi di bergamo
Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi
ovet