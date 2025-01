In cantiere la «regia» regionale per la gestione di orsi e lupi

Il monitoraggio e il supporto tecnico-scientifico relativo alla presenza di lupi e orsi in Lombardia passerà da un Osservatorio regionale, che sarà avviato entro giugno: è quanto stabilito ieri nella riunione congiunta con le Commissioni regionali Agricoltura e montagna, alla presenza dei responsabili di Ersaf (Ente regionale servizi agricoltura e foreste Lombardia). Saranno 15 i soggetti, tra enti locali e organizzazioni pubbliche, che contribuiranno alla progettazione e realizzazione dell’Osservatorio sui grandi carnivori, che prenderà il posto del Centro regionale grandi carnivori. «L’audizione di rappresenta un importante punto di svolta su un tema di cui ci occupiamo da oltre due anni – ha commentato il presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini –. In passato, non era mai stato considerato, ma dopo aver costituto il Gruppo di lavoro sui Grandi carnivori, i risultati cominciano ad arrivare. Grazie al lavoro di questi mesi, sono state accolte le nostre richieste e, rimodulando un progetto iniziale, a breve nascerà l’Osservatorio grandi carnivori, uno spazio dove i tecnici e gli esperti potranno mettere a confronto i dati e le innovazioni tecnologiche».