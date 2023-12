«In giro in centro con un fucile». Scattano le ricerche a Bergamo, un arresto

In via Palazzolo gli agenti, un uomo e una donna, della Digos hanno individuato due persone che corrispondevano alla descrizione di due giovani magrebini. Non potevano esserci dubbi che fossero loro: uno teneva serenamente l’arma in mano, poi risultata essere un fucile da soft-air scarico e senza il tappo rosso. Gli agenti della Digos hanno bloccato e disarmato i due che sono riusciti a scappare.



Una agente ha raggiunto uno dei due, di 19 anni, che l’ha spinta e strattonata nel tentativo di sottrarsi ai controlli: è riuscito di nuovo a scappare e, rintracciato nuovamente, ha spinto ancora la poliziotta, girandole anche il braccio (prognosi di sette giorni), ma sono sopraggiunti anche altri colleghi e il giovane è finito in manette. Addosso, aveva un telefonino rubato poco prima alla dipendente di un market. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni, e denunciato a piede libero per gli altri fatti.