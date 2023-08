In Piazza Vecchia arriva la «piramide green». Coperta la fontana del Contarini - Foto

Sui social si ironizza, qualcuno l’ha già ribattezzata «piramide Maya». Ma aldilà delle interpretazioni (non mancano riferimenti all’Egitto), l’allestimento in corso in piazza Vecchia promosso da Arketipos (con il Comune) in occasione de «I Maestri del paesaggio» (l’inaugurazione il 7 settembre) fa già discutere, anche se non terminato.