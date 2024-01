In Piazzale Alpini scattano i lavori per la realizzazione della recinzione fissa

Le perplessità

L’aggiudicazione dei lavori è in linea con le tempistiche fissate già a dicembre 2023 dalla Giunta, quando, con una seduta straordinaria, approvava il progetto esecutivo della «recinzione spazio verde attrezzato – piazzale Alpini», opera che non ha mancato di sollevare qualche perplessità anche tra le fila della maggioranza in Consiglio comunale (con tre astensioni in due gruppi che sostengono l’amministrazione, Patto per Bergamo e Apf). Non tanto sul progetto in sé (che ancora non era stato steso), quanto sulla volontà espressa dalla Giunta di cintare in via definitiva l’area che si affaccia su viale Papa Giovanni XXIII per destinarla ad eventi e concerti. Già nel difficile periodo del post Covid, sul piazzale era stato sperimentato un palinsesto per i giovani e le famiglie, con il cartellone «Nxt station». Una formula apprezzata dal pubblico che in tre anni ha richiamato oltre 350mila persone e che l’amministrazione comunale vuole consolidare, plasmando lo spazio di piazzale Alpini a servizio dei grandi eventi all’aperto.