In piazzale degli Alpini inaugurato Nxtrime, con parco avventura e parete d’arrampicata - Foto

Nxtreme Park sbarca in piazzale degli Alpini a Bergamo con due elettrizzanti attrazioni.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Nxt (associazione che porta avanti il progetto di rigenerazione dell’area del piazzale) e Top Tribe, storica palestra con sede in città, specializzata nell’arrampicata e responsabile della gestione delle due attività proposte. La prima è una parete per arrampicata alta 8 metri, con percorsi adatti sia ai più piccoli, sia agli adulti. La seconda riguarda l’Adventure Park: un percorso sospeso a due metri di altezza tra una piattaforma e l’altra, con un ponte tibetano, una rete di arrampicata e una fune sospesa.

Aperto fino al 4 maggio

In queste avventure il divertimento si coniuga con la sicurezza, grazie alla presenza di un’innovativa linea vita che garantisce a tutte le persone di compiere i percorsi nella più assoluta tranquillità. L’iniziativa durerà fino al 4 maggio, con fasce orarie di apertura prevalentemente pomeridiane, tranne per la domenica, in cui è prevista l’apertura anche la mattina.