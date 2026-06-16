In tantissimi alla camera ardente di Marco Noviello, carabiniere morto a Clusone

L’Arma dei carabinieri è in lutto per la scomparsa di Marco Noviello, colto da un malore sabato 13 giugno mentre si trovava in caserma a Clusone, pronto per iniziare un nuovo turno di lavoro, e spirato lunedì 15 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

(Foto di Yuri Colleoni)

Commozione alla camera ardente del carabiniere, dove nel pomeriggio di martedì 16 giugno si sono recati il prefetto Luca Rotondi, con il generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione carabinieri «Lombardia», e il generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, comandante del Comando interregionale «Pastrengo», accolti dal comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, colonnello Salvatore Sauco. Presenti anche tutti gli ufficiali della provincia di Bergamo, i sindaci di Clusone e Selvino, il comandante provinciale della guardia di finanza, Filippo Ivan Bixio, e della polizia stradale, Mauro Livolsi, con Anna Laruccia della questura di Bergamo, oltre a tantissimi colleghi.