Inaugurata la 31esima edizione di Bergamo Sposi: «Punto di riferimento»

Con il sottofondo musicale di «All You Need is Love» dei Beatles, venerdì 7 settembre è stata inaugurata la 31esima edizione di Bergamo Sposi. L’amore è l’ingrediente principale della manifestazione fieristica, che proseguirà fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di via Lunga, grazie all’organizzazione di Promozioni Confesercenti, insieme ad Ecspo e Promoberg.

«In questi trent’anni il format ha saputo adattarsi ai tempi che cambiano, contribuendo ad esaudire i sogni più belli» I 75 stand offrono un’ampia offerta per il giorno più atteso dell’anno e già all’apertura della fiera erano molte le coppie a caccia di suggerimenti per location, intrattenimento e viaggi di nozze.

«Un punto di riferimento»

«Bergamo Sposi è ormai un punto di riferimento storico nel settore del wedding – ha fatto presente Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, che è intervenuto dopo il saluto dell’ad di Promoberg, Davide Lenarduzzi, insieme alla responsabile della manifestazione, Ornella Schenatti -. In questi trent’anni il format ha saputo adattarsi ai tempi che cambiano, contribuendo ad esaudire i sogni più belli. Per le aziende del settore si tratta di una vetrina unica e irrinunciabile, dove offrire tutto quello che serve per organizzare un matrimonio da favola».

«Relazione con il territorio»