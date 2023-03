Inaugurato il nuovo centro piacentiniano: «Più a misura di pedoni e ambiente» - Guarda la foto gallery

Centotrenta sedie posizionate sui ciottoli in porfido, tra grandi aiuole alberate e luci soffuse. Così ieri si è inaugurato il nuovo corso del centro piancentiniano, il salotto «buono» della città bassa. Davanti a Palazzo uffici la presentazione del nuovo volto del centro, che i cittadini hanno già imparato a conoscere da qualche settimana, la cui cifra è sicuramente la riduzione del flusso di auto. Le uniche a passare, quelle dirette al parcheggio di via Borfuro (da passaggio Zeduri) e dei residenti, un divieto che da lunedì sarà monitorato (per ora senza sanzionare) dalle nuove telecamere.