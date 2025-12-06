Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Incendia l’auto e minaccia via social un amico: 36enne in libertà vigilata

LA MISURA CAUTELARE. L’uomo di Villa d’Almè dovrà risiedere obbligatoriamente in una comunità terapeutica.

Il 1° dicembre, i carabinieri di Villa d’Almè hanno eseguito una misura di sicurezza nei confronti di un 36enne italiano, residente nel comune bergamasco. L’uomo è stato sottoposto a libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica, a seguito di un serie di episodi preoccupanti.

Gli episodi che hanno portato alla misura

Nel maggio scorso, il 36enne aveva incendiato l’autovettura di un amico e successivamente lo aveva minacciato tramite i social network. Ma non è tutto: qualche mese prima, l’uomo aveva aggredito un altro conoscente, sottraendogli anche il telefono cellulare.

Intervento sanitario e decisione giudiziaria

I segnali di un evidente squilibrio psichico hanno spinto le autorità a intervenire. Dopo un trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata eseguita dai carabinieri presso una comunità terapeutica della provincia. Una decisione mirata a tutelare sia l’individuo che la collettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Disastri, Incidenti
Incendio
Sociale
Questioni sociali (generico)
Carabinieri
Ospedale Papa Giovanni XXIII