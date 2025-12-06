Incendia l’auto e minaccia via social un amico: 36enne in libertà vigilata

Il 1° dicembre, i carabinieri di Villa d’Almè hanno eseguito una misura di sicurezza nei confronti di un 36enne italiano , residente nel comune bergamasco. L’uomo è stato sottoposto a libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica, a seguito di un serie di episodi preoccupanti.

Gli episodi che hanno portato alla misura

Nel maggio scorso, il 36enne aveva incendiato l’autovettura di un amico e successivamente lo aveva minacciato tramite i social network. Ma non è tutto: qualche mese prima, l’uomo aveva aggredito un altro conoscente, sottraendogli anche il telefono cellulare.