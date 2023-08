Incendio alla ex Reggiani, è il quarto in venti giorni. Vigili del fuoco al lavoro

Un altro incendio alla ex Reggiani , il quarto in una ventina di giorni . A bruciare sarebbe del materiale - in particolare stoffe – accatastato al piano terra di uno degli edifici dismessi, s u una superficie di circa 300 metri quadrati . Il fumo si è levato alto ed è stato notato anche a parecchia distanza, così come è stato avvertito nella zona l’odore acre dovuto al materiale bruciato. L’allarme è scattato verso le 20 e in breve sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo , che hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme e mettere i sicurezza i luoghi.

L’intervento è in corso con l’impiego di ben quattro squadre, due autobotti e un’autoscala e proseguirà probabilmente per tutta la notte. Anche la polizia locale di Bergamo è intervenuta in supporto, mettendo in sicurezza la zona. Ignote le cause del rogo, ma non si esclude che possano essere da ricercare nella frequentazione abusiva dei luoghi da parte di senzatetto. Non più tardi di martedì un incendio del tutto simile ha interessato i locali dell’ex Una Hotel in via Borgo Palazzo, zona Celadina, anch’esso in stato di abbandono e da tempo divenuto rifugio di sbandati.