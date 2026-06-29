Cortocircuito in via Zambonate, dai garage fumo nero: sul posto vigili del fuoco e 118 - Foto
IL ROGO. Un cortocircuito nei box interrati, fumo nero che ha invaso l’edificio e via Zambonate mettendo in allarme residenti, commercianti e i passanti nel centro di Bergamo. È successo intorno alle 18 di lunedì 29 giugno nei pressi della galleria commerciale Mazzoleni, al civico 34. Per precauzione è stato chiuso il tratto di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un cortocircuito si è verificato nei box interrati dell’edificio residenziale di via Zambonate 34, a fianco della galleria commerciale Mazzoleni, in centro a Bergamo. Secondo le prime informazioni, il cortocircuito sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono presenti impianti elettrici comuni, tra cui l’alimentazione dell’ascensore e altri servizi dello stabile.
Poche fiamme, il fumo nero ha invaso i garage e l’edificio che confina con vicolo dei Macellai e la Galleria Mazzoleni, e che è stato fatto evacuare per sicurezza.
I residenti - nella palazzina abitano una decina di famiglie - sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada, mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero.
«Sono scesa in garage per prendere la macchina quando mi sono accorta del fumo e ho dato subito l’allarme. Ho avvisato i vigili del fuoco» racconta una residente. Alcuni abitanti della palazzina, a casa, sono usciti sul terrazzo: i vigili del fuoco hanno sgomberato gli appartamenti appena il fumo si è ridotto. Hanno poi iniziato le operazioni di bonifica nei garage, con un controllo sicurezza sullo stabile. «Ho visto il fumo salire dall’interrato, nel giro di un paio di minuti tutto nero» continua la residente.
Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l’area è stata circoscritta e i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme e non si segnalano feriti.
Chiusa al traffico la zona di via Zambonate, tra il Coin e via Quarenghi il tempo necessario per mettere in sicurezza l’area.
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