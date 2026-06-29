Cortocircuito in via Zambonate, dai garage fumo nero: sul posto vigili del fuoco e 118 - Foto

Un cortocircuito si è verificato nei box interrati dell’edificio residenziale di via Zambonate 34, a fianco della galleria commerciale Mazzoleni, in centro a Bergamo. Secondo le prime informazioni, il cortocircuito sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono presenti impianti elettrici comuni, tra cui l’alimentazione dell’ascensore e altri servizi dello stabile.

Poche fiamme, il fumo nero ha invaso i garage e l’edificio che confina con vicolo dei Macellai e la Galleria Mazzoleni, e che è stato fatto evacuare per sicurezza.

I residenti - nella palazzina abitano una decina di famiglie - sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada, mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero.

L’intervento dei vigili del fuoco L’intervento dei vigili del fuoco

«Sono scesa in garage per prendere la macchina quando mi sono accorta del fumo e ho dato subito l’allarme. Ho avvisato i vigili del fuoco» racconta una residente. Alcuni abitanti della palazzina, a casa, sono usciti sul terrazzo: i vigili del fuoco hanno sgomberato gli appartamenti appena il fumo si è ridotto. Hanno poi iniziato le operazioni di bonifica nei garage, con un controllo sicurezza sullo stabile. «Ho visto il fumo salire dall’interrato, nel giro di un paio di minuti tutto nero» continua la residente.