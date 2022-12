Incendio in una ditta nel Lodigiano, 18 intossicati. Operaio ustionato ricoverato a Bergamo

Diciotto lavoratori sono rimasti intossicati in un’azienda di Guardamiglio che si occupa di soluzioni per packaging e imballaggi flessibili nella mattinata di martedì 20 dicembre. Nessuno sarebbe, ad ora, in gravi condizioni di salute per loro è stato ritenuto necessario, per controlli, il ricovero nel vicino ospedale di Piacenza. Per un altro coinvolto, con ustioni lievi, si è reso invece necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Bergamo . Secondo le prime indagini dei carabinieri, sarebbe andato a fuoco un rotocalco di stampa e il fumo si sarebbe, poi, velocemente propagato nel reparto produttivo. In tutto, al momento dello scoppio dell’incendio, in azienda era presente una quarantina di persone.