Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto
L’INTERVENTO. Fumo e fiamme da un appartamento di Colognola verso le 9.15 di domenica 1° novembre. Subito in campo i vigili del fuoco. Due persone coinvolte. Palazzina evacuata.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza nella mattinata di domenica 1° novembre a Bergamo in via Einstein, nel quartiere di Colognlola, per un incendio scoppiato in una palazzina.
Diverse le squadre, provenienti da Bergamo, Dalmine, Gazzaniga, e Medolago, che stanno operando per mettere in salvo le persone e spegnere le fiamme.
I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini che hanno visto e sentito un giovane che chiedeva aiuto affacciato al terrazzo della palazzina. Sarebbe uno dei componenti della famiglia di tre persone che abita nell’appartamento. Padre di 55 e figlio di 21 anni sono stati portati in ospedale per accertamenti precauzionali, ma stanno bene.
La palazzina è stata evacuata e i vigili del fuoco stanno verificando le condizioni strutturali dell’edificio.
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