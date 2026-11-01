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Cronaca / Bergamo Città Domenica 01 Novembre 2026
in aggiornamento

Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto

L’INTERVENTO. Fumo e fiamme da un appartamento di Colognola verso le 9.15 di domenica 1° novembre. Subito in campo i vigili del fuoco. Due persone coinvolte. Palazzina evacuata.

Lettura meno di un minuto.
Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto
L’intervento dei vigili del fuoco in via Einstein a Bergamo per un incendio in una palazzina

Bergamo

I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza nella mattinata di domenica 1° novembre a Bergamo in via Einstein, nel quartiere di Colognlola, per un incendio scoppiato in una palazzina.

Diverse le squadre, provenienti da Bergamo, Dalmine, Gazzaniga, e Medolago, che stanno operando per mettere in salvo le persone e spegnere le fiamme.

Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto
I vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in salvo gli inquilini del palazzo che ha preso fuoco domenica 1° novembre a Colognola in via Einstein
Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto
vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in salvo gli inquilini del palazzo che ha preso fuoco domenica 1° novembre a Colognola in via Einstein
(Foto di Bedolis)

I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini che hanno visto e sentito un giovane che chiedeva aiuto affacciato al terrazzo della palazzina. Sarebbe uno dei componenti della famiglia di tre persone che abita nell’appartamento. Padre di 55 e figlio di 21 anni sono stati portati in ospedale per accertamenti precauzionali, ma stanno bene.

La palazzina è stata evacuata e i vigili del fuoco stanno verificando le condizioni strutturali dell’edificio.

Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto
I residenti della palazzina evacuata
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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