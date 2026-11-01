Incendio in via Einstein a Bergamo, un ragazzo ha chiesto aiuto dal terrazzo -Foto

Diverse le squadre, provenienti da Bergamo, Dalmine, Gazzaniga, e Medolago, che stanno operando per mettere in salvo le persone e spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini che hanno visto e sentito un giovane che chiedeva aiuto affacciato al terrazzo della palazzina. Sarebbe uno dei componenti della famiglia di tre persone che abita nell’appartamento. Padre di 55 e figlio di 21 anni sono stati portati in ospedale per accertamenti precauzionali, ma stanno bene.