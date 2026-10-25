Incendio in via Moroni a Bergamo, evacuati gli inquilini. Strada chiusa . Le foto
L’ALLARME. Fumo nel vano scale dopo un incendio in una tabaccheria, domenica 25 ottobre. Una ragazza soccorsa con l’autoscala, alcuni residenti visitati sul posto. Moltissimo fumo, chiusa la strada per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi. Una ventina di inquilini evacuati.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre, in via Moroni 243, a Bergamo. L’allarme è scattato alle 17.53: secondo le prime informazioni, all’origine ci sarebbe un cortocircuito nella tabaccheria al piano terra, la domenica chiusa.
Una ventina fuori casa
Tantissimo fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l’evacuazione degli inquilini, una ventina circa. I vigili del fuoco di Bergamo hanno soccorso una ragazza con l’autoscala, evitando che attraversasse le scale invase dal fumo. Quattro le persone coinvolte, secondo le prime informazioni dei soccorsi. Alcuni inquilini sono stati visitati sul posto per il fumo inalato: non ci dovrebbero essere feriti gravi.
Moltissimo fumo, chiusa la strada per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi. Sul posto diverse ambulanze.
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