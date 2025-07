Incidente in via Carducci: grave un uomo di 58 anni - Le foto

Un grave incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 2 luglio, alle 7.42 in via Carducci a Bergamo. Coinvolti un’automobile e una moto: ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, rimasto seriamente ferito nello scontro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica per prestare i primi soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.