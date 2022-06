Infermieri «al posto» dei medici di base. Scintille tra Regione e sindacati di categoria

La sperimentazione ha preso al via all’Asst di Mantova , e rappresenta un nuovo progetto pilota della Regione per tamponare la carenza di medici di base : dare vita agli «ambulatori infermieristici territoriali» . Perché, come spiegato dalla vicepresidente e assessore regionale Letizia Moratti , «per fare prevenzione e offrire risposte assistenziali alla popolazione l’infermiere assume un ruolo determinante nella nuova sanità che stiamo costruendo». Così, per esempio, « gli infermieri avranno un ruolo anche in tema di cure primarie , offrendo supporto e supplenza per affrontare la carenza di medici di medicina generale».