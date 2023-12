Infezioni respiratorie nei bambini: «A Bergamo pazienti anche dal Milanese»

Lorenzo D’Antiga

attrezzata della Regione: sul nostro territorio i casi non sono aumentati». Dalla Rianimazione, il passaggio successivo è quello in reparto secondo un decorso tendenzialmente tipico: «I pazienti restano in Terapia intensiva pediatrica indicativamente tra i 3 giorni e la settimana, e durante questo tempo è effettuata un’assistenza respiratoria anche attraverso strumenti di supporto alla respirazione – spiega D’Antiga -. I pazienti vengono successivamente trasferiti in Pediatria, dove restano mediamente un’altra settimana». Lo scorso anno la circolazione di questi virus era stata anche maggiore, in una sorta di rimbalzo post-Covid: «Lo scorso anno si era osservata la conseguenza di un debito immunologico legato alla minor circolazione di questi virus durante gli anni pandemici (per via di distanziamento, lockdown, mascherine, ndr), ed è probabilmente quanto accaduto in Cina nelle scorse settimane – rileva D’Antiga -. Da noi non è successo perché il debito immunologico è già stato recuperato. Quest’anno non c’è un picco d’incidenza: i picchi si manifestano quando i bambini e le mamme sono tenuti molto lontani da tutte le infezioni».