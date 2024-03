Infiltrazioni d’acqua, intervento alla Galleria Conca d’Oro: ancora lavori sabato mattina

La segnalazione è arrivata alla polizia locale di Bergamo che ha stabilito anche la chiusura. La Galleria Conca d’Oro, poco prima delle 19 di venerdì 22 marzo, è stata chiusa per delle infiltrazioni d’acqua. L’acqua fuoriusciva dai tombini e si è subito ipotizzato un guasto ad una tubatura. Allertata Uniacque, la galleria è stata chiusa in entrambe le direzione fino alla sistemazione del problema, risolto alle 20. La galleria è stata riaperta intorno alle 20.10.

Sul posto anche i vigili del fuoco. A causa della chiusura il traffico nel giro di qualche decina di minuti è andato in tilt, con lunghe code che si sono formate sulle vie principali del centro città. I tecnici di Uniacque sono intervenuti tempestivamente per tamponare il guasto alla tubatura della rete idrica, ma dovranno tornare sabato mattina alle 5 per sostituire il tubo rotto. Nella mattina, per consentire i lavori, la strada sarà aperta probabilmente a senso unico alternato per non intasare la circolazione.