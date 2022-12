Influenza, crescono gli accessi in ospedale: «Il picco a fine anno»

L’avevamo un po’ dimenticata e adesso che è tornata – pure in anticipo rispetto agli anni passati – ci troviamo costretti a gestirla senza ricordarci troppo come si fa. Quest’anno l’influenza si chiama «australiana» , i numeri dell’infezione sono schizzati negli ultimi 10 giorni in Lombardia fino a 17,8 casi ogni mille abitanti ; l’aumento dell’incidenza è considerevole in tutte le fasce d’età, soprattutto in quelle pediatriche dove ha raggiunto valori pari a 48,3 (ogni 1.000 abitanti) nella fascia d’età 0-4 anni e 27,2 nella fascia d’età 5-14 anni; già 900mila i lombardi che si sono ammalati secondo i dati della Regione Lombardia . In Italia si calcola che almeno 2,5 milioni siano già stati colpiti.