Infortuni, in nove mesi quasi 10mila denunce: in aumento del 6,8%

Crescono gli infortuni, restano sostanzialmente stabili i «mortali», frenano lievemente le malattie professionali. È un quadro sfaccettato, ma ugualmente preoccupante, quello della sicurezza sul lavoro in Bergamasca.

Tra gennaio e settembre 2026, secondo i dati dell’Inail rielaborati dalla Uil Lombardia, sono state presentate 9.756 denunce, con un aumento del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2025: un trend che s’inserisce nel solco di quello regionale, che ha visto un incremento del 6,7% (da 79.730 a 85.070) e che restituisce il «segno più» (non certo da leggere in senso positivo) in tutte le province; la maglia nera va a Pavia, con il +10,7%, mentre lo scatto più contenuto è quello di Lecco, al +2,9%.

L’analisi della Uil si addentra nelle dinamiche regionali. Il balzo delle denunce è marcato soprattutto nel campo dell’istruzione (+12,1%) e nella sanità e assistenza sociale (+8%), mentre ha un passo più lento nelle costruzioni (+0,5%)

I dati

Quanto agli incidenti con esito mortale, nei primi nove mesi dell’anno se ne sono verificati 17 in provincia di Bergamo, solo uno in meno dei 18 di gennaio-settembre 2025. Nell’intera regione il costo umano – l’Inail considera sia i decessi avvenuti in occasione di lavoro sia quelli in itinere tra il domicilio e l’azienda – è salito a 120 vite, 11 in più delle 109 del medesimo arco temporale del 2025; tra le zone più critiche c’è il Bresciano, passato da 18 a 25 infortuni mortali. C’è poi il fronte delle malattie professionali, ossia le patologie correlate all’esposizione a mansioni insalubri o logoranti: in nove mesi in Bergamasca sono state inoltrate 758 denunce, con un calo del 3,3% (insieme a Pavia è l’unica provincia lombarda con una riduzione).

Per Pasquale Papaianni, coordinatore territoriale della Uil orobica, tale fotografia «conferma che la sicurezza nei luoghi di lavoro resta un’emergenza irrisolta. Non possiamo tollerare che il tessuto produttivo della nostra provincia continui a pagare un tributo così alto in termini di integrità fisica e vite umane. È indispensabile intensificare i controlli mirati nei reparti, pretendere la massima trasparenza negli appalti e valorizzare il ruolo attivo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’obiettivo “Zero Morti” si raggiunge solo trasformando la prevenzione da mero adempimento burocratico in una pratica quotidiana e verificabile».

Le dinamiche