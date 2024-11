Inquinamento, aria migliore di vent’anni fa: «Ma oggi ci sono più anziani e molti non si curano»

AMBIENTE E SALUTE. Fabiano Di Marco, pneumologo, spiega come la popolazione più vecchia e malata sia più fragile: «Il problema è la bassa aderenza alle terapie, che per quelle inalatorie scende addirittura al 20 per cento».

Bergamo si è posizionata al 361° posto su 375 città europee monitorate per la qualità dell’aria dall’Agenzia europea dell’ambiente. I dati sono stati raccolti da oltre 500 stazioni di monitoraggio in località urbane negli ultimi due anni solari, il 2022 e il 2023. Il quadro restituito non è dei più incoraggianti: in Italia, su 61 città in classifica, 27 hanno ottenuto una valutazione «scarsa», tra cui Bergamo.

Il problema dell’inquinamento atmosferico riguarda molto da vicino la salute dei cittadini. I dati dell’Istat indicano, per esempio, che nel 2021 la Bergamasca ha registrato 556 decessi per tumore al polmone. C’è correlazione tra i due dati? Ce ne parla Fabiano Di Marco, direttore della Pneumologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII e professore in Malattie dell’apparato respiratorio dell’Università degli Studi di Milano.

Parla l’esperto

Fabiano Di Marco «L’inquinamento atmosferico è sicuramente da associare alle patologie respiratorie croniche e a quelle cardiovascolari; ci sono dati anche sull’aumentato rischio di neoplasia, non solo polmonare. A livello mondiale si stima che sia paragonabile al fumo di sigaretta per i rischi per la salute. Il problema non è solo l’aumentato rischio di sviluppare patologie a lungo termine, ma anche, per chi ha patologie pre-esistenti, soprattutto respiratorie, di avere peggioramenti. Se si osservano in parallelo i livelli dei principali inquinanti, come i Pm10, e gli ingressi in pronto soccorso, la correlazione è evidente: nei giorni di picco c’è un aumento degli ingressi».

Quali sono, nel dettaglio, i problemi principali per la salute legati all’inquinamento atmosferico?

«Dal punto di vista respiratorio la più importante è la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dal punto di vista cardiovascolare, le problematiche sono molte: si va dallo scompenso cardiaco all’ipertensione. Tra le neoplasie il più diffuso è il tumore al polmone; non sono da sottovalutare neanche altri tumori, come quello alla vescica, a testa e collo e quelli gastrointestinali».

Quanto è davvero nociva per la salute la situazione dell’inquinamento a Bergamo?

«Se si osservano i livelli di inquinamento registrati dalle centraline Arpa, possiamo affermare che a Bergamo, in confronto a vent’anni fa, c’è stato un netto miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che, allo stesso tempo, la popolazione è sempre più vecchia e sempre più malata, quindi sempre più fragile e soggetta ai problemi di salute causati dall’inquinamento. Le due tendenze si contrappongono».

Che cosa possiamo fare per proteggerci?